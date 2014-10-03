谷歌将推出自有移动聊天应用--报载

2014年5月30日在布鲁塞尔拍到的图片。 REUTERS/Francois Lenoir

路透10月3日 - 报纸Economic Times周五援引消息人士报导称，软件业巨擎谷歌(Google)(GOOGL.O)计划推出一款移动聊天应用软件，可能在印度及其他新兴市场进行测试。

该报称，谷歌正在进行这款应用的初期研发，该软件无须使用谷歌账号登录。

该软件若推出，将在移动聊天领域与WhatsApp、Line以及Hike进行竞争。

该报称，谷歌也在考虑对该应用进行本地化，增加印度语言支持，以及语音输入功能。

谷歌一发言人称，公司不对外界猜测置评。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 朱晓军)

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