谷歌将推出自有移动聊天应用--报载

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透10月3日 - 报纸Economic Times周五援引消息人士报导称，软件业巨擎谷歌(Google)(GOOGL.O)计划推出一款移动聊天应用软件，可能在印度及其他新兴市场进行测试。
该报称，谷歌正在进行这款应用的初期研发，该软件无须使用谷歌账号登录。
该软件若推出，将在移动聊天领域与WhatsApp、Line以及Hike进行竞争。
该报称，谷歌也在考虑对该应用进行本地化，增加印度语言支持，以及语音输入功能。
谷歌一发言人称，公司不对外界猜测置评。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 朱晓军)
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