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科技电子 | 2013年 5月 15日 星期三 12:24 BJT

谷歌将联手索尼和环球唱片推出音乐订购服务--报导

路透旧金山5月14日 - 根据科技博客The Verge周二的一份报道，谷歌(GOOG.O)同环球唱片(UMG)(VIV.PA)以及索尼音乐娱乐(6758.T)签署了音乐版权协议，将推出一项音乐订购服务，与快速增长的初创音乐网站Spotify展开竞争。

这份报导称，谷歌可能在周三召开的年度开发者大会上推出这项流媒体音乐服务。

根据The Verge，谷歌计划为旗下Google Play商店和其YouTube视频网站另外创建音乐订购服务。

消息人士对路透表示，苹果(AAPL.O)正与唱片公司进行商谈，准备在iTunes中嵌入音乐订购服务功能。

谷歌股价周二收高1.09%，报887.10美元。(完)

(编译 洪曦; 审校 白云)

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