谷歌宣布新运营架构后股价盘后大涨3.8%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月10日 - 谷歌(GOOGL.O)周一在盘后交易中大涨3.8%，之前该公司宣布新运营架构计划。
谷歌宣布成立名为Alphabet的新公司，将取代GOOGLE INC成为上市实体公司，所有谷歌的股票都会自动转换为相同数量的Alphabet股票，并享有同等权力。
在新构架组建完成后，谷歌首席执行官佩奇将出任Alphabet的执行长，联合创始人Sergey Brin将出任总裁，Eric Schmidt担任执行董事长。公司现任首席财务长将出任财务长。SUNDAR PICHAI将成为GOOGLE INC的新执行长。谷歌现任董事将成为Alphabet的董事。
佩奇称，“Alphabet基本是多家公司的集合体，其中最大的一家当然是谷歌。”(完)
(编译 李军；审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。