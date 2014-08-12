谷歌联手亚洲企业 3亿美元建造一条美日海底电缆

路透8月11日 - 搜寻引擎谷歌(GOOGL.O)与五家亚洲电信公司和通讯企业达成协议，将投资约3亿美元开发并运营一条连结美国至日本的跨太平洋电缆网络。

这条缆线将被命名为“FASTER”，初期传输量为每秒60太字节(terabit)，将连接洛杉矶、波特兰、旧金山、奥勒冈、西雅图至日本千仓(千叶县)和志摩(三重县)。

日本电气(NEC)(6701.T)将成为这条海底电缆的系统供应商，该公司在声明稿中表示将立即展开兴建工程，可在2016年第二季投入服务。

该网络也可连结至邻近的缆线系统，将传输功能延伸至日本以外的其他亚洲国家。

谷歌目前在堪萨斯是大都会区运营自有的超速“光纤”电视以及网际网路服务，一直想把网络拓展到更多美国其他城市。

获邀参与该项跨太平洋海底电缆网络的还有中移动(0941.HK)旗下中国移动国际有限公司、中国电信(0728.HK)的中国电信国际有限公司、TIME Dotcom Bhd(TCOM.KL)旗下的Global Transit、以及KDDI Corp (9433.T)、新加坡电信公司(STEL.SI)。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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