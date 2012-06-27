谷歌将在开发者大会上推出平板电脑--彭博

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透6月27日电---彭博引述两名消息人士的话报导称，谷歌(GOOG.O)计划在本周举行的开发者大会上推出与台湾华硕电脑(2357.TW)合作的199美元平板电脑，目标直指苹果(AAPL.O)的iPad。
数周来，科技博客中有关谷歌计划在年度开发者大会上推出平板电脑的传言甚嚣尘上。
据彭博报导，一位消息人士称，该平板电脑搭载Android系统，并将展示Android的新功能。该消息人士透露，最新版Android系统名称为Jellybean。
非工作时间无法获得谷歌官方的置评。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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