谷歌将在英国补缴1.3亿英镑税款 批评人士希望加强追讨

路透伦敦1月23日 - 谷歌已经同意在英国补缴1.3亿英镑(1.85亿美元)税款，这引来反对党议员及社会运动人士的批评，称这个“微不足道”的数字无异是一个“私下达成的交易”。

现为Alpha Inc (GOOGL.O)旗下一员的谷歌，多年来因为将大多数从欧洲客户赚来的获利通过爱尔兰转至百慕达群岛的作法而饱受压力，而在百慕达则无须支付税款。

谷歌周五稍晚表示，这1.3亿英镑和解英国税务当局的一项调查；英国税务当局对2005年起纳税申报数字偏低提出质疑。谷歌并表示，已经就未来如何计算税项的基础达成了协议。

达成该协议之际，多国政府正试图查缉跨国企业将获利转移至海外以降低税赋的行为。

英国财政大臣奥斯本对于该协议表示欢迎，在Twitter上称这反映了他所提出的新规定，但其他人士对此结果则没有那么满意。

工党财政事务发言人John McDonnell表示，税务当局必须就如何达成1.3亿英镑和解数字做出解释，他称这个数字相对而言实在不多。

工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的税务专家顾问Richard Murphy在论及经济政策时表示，根据谷歌享有的营收及利润率，该协议是“一大灾难，他们一直应该每年缴2亿英镑。”(完)