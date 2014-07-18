谷歌高管层再生变动 首席业务官将赴软银任副董事长

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透旧金山7月17日 - 谷歌(Google)(GOOG.O)又爆出高管离职消息，首席业务官Nikesh Arora将离开公司。他是首席执行官(CEO)佩奇(Larry Page)的得力干将之一，也是公司与华尔街联系的主要负责人。
据佩奇在Google+社交网络上发布的消息，在谷歌工作近10年的Arora将到日本软银(股份有限公司)(9984.T)担任副董事长。
领导谷歌销售团队多年的Omid Kordestani暂代其职。
近几个月谷歌高管层变动频繁。安卓(Android)操作系统主管Andy Rubin去年离职，长期负责谷歌广告业务的Susan Wojcicki也在2月前往接替Salar Kamangar担任YouTube视频网站主管。
4月，社交网络服务主管Vic Gundotra宣布将离职。
Arora离职的消息，恰好赶在谷歌周四刚刚公布了好于投资者预期的财报。
谷歌第二季营收为159.6亿美元，上年同期为131.1亿美元。汤森路透I/B/E/S对分析师的调查预估为156.1亿美元。
这家全球最大的互联网搜索公司称，第二季“点击付费”广告的点击量较上年同期增长25%。不过广告平均价格下降6%。
第二季谷歌获利34.2亿美元，合每股盈余4.99美元，上年同期为32.3亿和4.77美元。谷歌称，扣除特殊项目后每股盈余6.08美元。
谷歌股价周四盘后上涨约1%，至580美元。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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