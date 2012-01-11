Twitter抨击谷歌更改搜索引擎

路透旧金山1月10日电（记者 Alexei Oreskovic）---Twitter周二抨击谷歌(GOOG.O)对其搜索引擎作出的更改，称此举"不利於"消费者和网络发布者。

Twitter表示，谷歌作出更改後，大家找到Twitter用户共享新消息的难度增加。

"Twitter总是能够首先爆料，因此Twitter账户和留言往往是最相关的（搜索）结果。"Twitter在声明中写道。

"我们担心，谷歌作出更改後，大家找到这些信息的难度将增加。我们认为这不利於大众、发布者、新闻机构和Twitter用户。"

Twitter发出抨击前数小时，谷歌宣布了对搜索引擎作出的更改，意在令搜索结果更加个性化，凸显网络公司间竞争加剧。目前谷歌正在面对反垄断调查，因涉嫌在搜索结果中不正当地突出其服务。

针对是否会将谷歌对搜索引擎作出的更改提交反垄断监管机构的问题，Twitter发言人拒绝回答。

谷歌没有立即答复评论请求。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。