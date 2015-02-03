谷歌准备推出叫车服务 与Uber直接竞争--彭博

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透2月2日 - 彭博援引接近Uber董事会的人士的话称，谷歌(GOOGL.O)准备提供叫车服务，直接与Uber展开竞争。
谷歌是Uber最大的投资者之一。
彭博报导称，谷歌首席法律顾问、Uber董事会成员David Drummond已告知Uber有关谷歌的计划。
报导说，这位消息人士还表示，Uber董事会在考虑是否要求Drummond辞职。
Uber针对驾驶员和乘客的智能手机软件是基于谷歌地图，而谷歌此举可能影响Uber对该公司的依赖。
目前未联系上Uber和谷歌予以置评。(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
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路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。