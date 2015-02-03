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国际财经 | 2015年 2月 3日 星期二 09:16 BJT

谷歌准备推出叫车服务 与Uber直接竞争--彭博

路透2月2日 - 彭博援引接近Uber董事会的人士的话称，谷歌(GOOGL.O)准备提供叫车服务，直接与Uber展开竞争。

谷歌是Uber最大的投资者之一。

彭博报导称，谷歌首席法律顾问、Uber董事会成员David Drummond已告知Uber有关谷歌的计划。

报导说，这位消息人士还表示，Uber董事会在考虑是否要求Drummond辞职。

Uber针对驾驶员和乘客的智能手机软件是基于谷歌地图，而谷歌此举可能影响Uber对该公司的依赖。

目前未联系上Uber和谷歌予以置评。(完)

(编译 李爽 审校 许娜)

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