谷歌重组为Alphabet 专注创造性项目（更新版）

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透旧金山8月10日 - 谷歌(Google)(GOOG.O)周一宣布对运营架构进行重大调整，成立名为Alphabet的控股公司并下设子公司，以将其核心网页广告业务与自动驾驶汽车等新业务分离开。
这一决策看来是为了让公司专注于更有创造性也更有野心的项目。
“这说明谷歌无论如何都不会放慢自动驾驶汽车等方面的尝试，”Destination Wealth Management主管Michael Yoshikami称。
这一令人意外的消息推动谷歌股价盘后上涨近7%，至708美元。
Alphabet将取代谷歌作为上市实体，谷歌所有股权将自动等量转为Alphabet股份，拥有相同的权益。(googleblog.blogspot.in/)
“新架构将让我们能集中专注谷歌内部非凡的机会，”联合创始人及首席执行官(CEO)佩奇(Larry Page)发表博文称。
Endpoint Technologies Associates分析师Roger Kay表示，新的架构“在我看来很有道理，因为这会带来更大的灵活性。”
“比如，如果一个部门做得好或者不好，其规模可以扩大或缩小，(公司之间)可以结成合作关系，也可以成立不同的公司，”他说。
佩奇将出任Alphabet的CEO，今年3月从摩根士丹利跳槽谷歌担任财务长的Ruth Porat将出任Alphabet和谷歌的财务长。
新公司架构的相关图表： reut.rs/1EkrvWT
近期负责公司产品的高级副总裁Sundar Pichai将成为Google(即Alphabet搜索引擎部门)的主管。谷歌现任董事将成为Alphabet的董事。
新架构的宣布是在美国股市收盘之后。谷歌共同创办人布林将担任Alphabet总裁，施密特(Eric Schmidt)为董事长。
佩奇称，“Alphabet基本是多家公司的集合体，其中最大的一家当然是谷歌。”
该公司称，新的安排将在“今年稍后”生效。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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