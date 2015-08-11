谷歌重组为Alphabet 专注创造性项目（更新版）

路透旧金山8月10日 - 谷歌(Google)(GOOG.O)周一宣布对运营架构进行重大调整，成立名为Alphabet的控股公司并下设子公司，以将其核心网页广告业务与自动驾驶汽车等新业务分离开。

这一决策看来是为了让公司专注于更有创造性也更有野心的项目。

“这说明谷歌无论如何都不会放慢自动驾驶汽车等方面的尝试，”Destination Wealth Management主管Michael Yoshikami称。

这一令人意外的消息推动谷歌股价盘后上涨近7%，至708美元。

Alphabet将取代谷歌作为上市实体，谷歌所有股权将自动等量转为Alphabet股份，拥有相同的权益。(googleblog.blogspot.in/)

“新架构将让我们能集中专注谷歌内部非凡的机会，”联合创始人及首席执行官(CEO)佩奇(Larry Page)发表博文称。

Endpoint Technologies Associates分析师Roger Kay表示，新的架构“在我看来很有道理，因为这会带来更大的灵活性。”

“比如，如果一个部门做得好或者不好，其规模可以扩大或缩小，(公司之间)可以结成合作关系，也可以成立不同的公司，”他说。

佩奇将出任Alphabet的CEO，今年3月从摩根士丹利跳槽谷歌担任财务长的Ruth Porat将出任Alphabet和谷歌的财务长。

新公司架构的相关图表： reut.rs/1EkrvWT

近期负责公司产品的高级副总裁Sundar Pichai将成为Google(即Alphabet搜索引擎部门)的主管。谷歌现任董事将成为Alphabet的董事。

新架构的宣布是在美国股市收盘之后。谷歌共同创办人布林将担任Alphabet总裁，施密特(Eric Schmidt)为董事长。

佩奇称，“Alphabet基本是多家公司的集合体，其中最大的一家当然是谷歌。”

该公司称，新的安排将在“今年稍后”生效。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张荻)

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