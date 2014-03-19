谷歌和维亚康母就YouTube影片侵权诉讼达成和解

路透纽约3月18日 -谷歌(GOOG.O)已与维亚康母(Viacom)(VIAB.O)就一项重大版权诉讼达成和解。维亚康母在诉讼中指控谷歌未经授权在其YouTube视频服务上发布其节目影片。

“这项和解反映出两公司在重要契机上的合作对谈日增，我们也期待着更紧密的合作关系，”两公司在联合声明中称。和解条款并未公布。

美国地方法院法官LouisStanton在11个月前否决了维亚康母的赔偿请求，该公司指控谷歌允许使用者上传《每日秀》(The DailyShow with Jon Stewart)、《南方四贱客》(South Park)、《海绵宝宝》(SpongeBobSquarePants)等节目的影片到YouTube上。

维亚康母随后在纽约州的上诉法庭就该裁决提出上诉。

根据法庭纪录，原本预定在3月24日进行对质诘问。

谷歌的律师拒绝发表评论。维亚康母的律师未立即回覆置评的询问。(完)

(编译 王冠中; 审校 于春红)

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