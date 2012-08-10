谷歌将推改进版iPhone语音搜索应用

路透旧金山8月8日电（记者 Alexei Oreskovic）---谷歌(GOOG.O)将推出改进版iPhone语音搜索应用，并称正在测试融合网页版邮箱和其搜索引擎的服务。

新版搜索应用适用於苹果(AAPL.O)的iPhone和iPad，料于几天内推出。该应用允许用户通过语音搜索天气和附近电影院等信息，可与苹果Siri的某些功能匹敌。

该应用将搜索结果以语音形式表达，和Siri类似。一些分析师和科技观察人士认为，Siri能够降低iPhone用户对谷歌搜索服务的依赖。

谷歌还公布了一款测试版的服务，将个人邮件融入搜索结果。谷歌称，该服务最初将面向100万用户，目的是便于用户搜索航班信息和运单。

谷歌搜索高级副总裁Amit Singhal指出，真正的全能搜索服务将“包含所有人类放在网上的信息且正好是用户需要的”。

最初的测试将针对Gmail，但是Singhal称谷歌愿意和其他邮件提供商合作。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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