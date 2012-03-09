独家：谷歌施压软件开发者使用Google Wallet

路透旧金山3月8日电---搜寻引擎巨擘谷歌(GOOG.O)施压应用程序及移动游戏开发者,希望他们使用谷歌较昂贵的支付服务Google Wallet,试图复制苹果(AAPL.O)iOS平台成功的金融模式.

最近数月谷歌已警告几家程序开发者,如果他们继续使用其他支付方式--例如PayPal、Zong及Boku--那麽他们的应用程序将会从Android Market上消失.开发者、移动游戏业及线上支付业的公司高层及投资人均表示确有其事.

开发者说谷歌想简化消费者支付,希望付费下载应用程序的数量增加能够抵销较高的成本.谷歌的支付服务对每件交易的抽佣比一些竞争对手更高.不过谷歌的做法也显示,它正运用在移动应用程序市场的强势地位来推广其自行开发的服务.

"虽然谷歌此举看似蛮横,却可减少在Android Market付费下载应用程序时的摩擦,从而让使用者更具价值,"Appsperse执行长Hugo Troche说.

谷歌发言人周四被问及此事时不愿置评.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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