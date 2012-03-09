独家：谷歌施压软件开发者使用Google Wallet

搜寻引擎巨擘谷歌施压应用程序及移动游戏开发者，希望他们使用谷歌较昂贵的支付服务Google Wallet，试图复制苹果iOS平台成功的金融模式。最近数月谷歌已警告几家开发者，如继续使用其他支付方式--如PayPal、Zong及Boku--那麽他们的应用程序将会从Android Market上消失。 路透