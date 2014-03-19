谷歌推动声控智能手表研发

路透旧金山3月18日(记者 Alexei Oreskovic) -随着谷歌与电子、技术和时尚公司的合作，可监测心率并与手机及平板电脑相连的声控智能手表将在今年晚些时候登场。

谷歌周二推出旨在帮助开发基于安卓系统的智能手表和其他可穿戴式计算设备的计划。全球有四分之三的智能手机搭载安卓系统。

安卓可穿戴项目向软件开发商开放，使其可创造出适合智能手机的应用(APP)，这让谷歌成为致力于启动新型可穿戴式计算设备市场的先锋。

此前有猜测称，苹果公司(AAPL.O)计划推出可穿戴式计算设备，其中也包括智能手表。苹果执行长蒂姆·库克承诺会在今年晚些时候推出新的“产品类型”。

谷歌博客周二上传的一则视频显示，人们对着手表讲话，就可进行体育成绩的核查、音乐控制、回复信息，甚至可以打开自家车库。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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