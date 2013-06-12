谷歌收购以色列定位企业Waze 以维护移动地图领先地位

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透旧金山6月11日 - 谷歌(GOOG.O)周二收购以色列新兴地图定位企业Waze，收购价未公布，通过收购在线实时定位服务来维护其在智能手机地图服务的领先地位。地图服务是智能手机最重要的应用之一。
一消息人士周一对路透称，谷歌在做以13亿美元收购Waze的收尾工作。谷歌周二在一篇博文中表示，该交易完成，现计划用Waze的服务加强其地图产品，不过未透露收购价格。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透香港3月16日 - 万事达卡周四发表一项研究显示，电子钱包继续主导崭新支付相关的网上社交热话，其次是人工智能。