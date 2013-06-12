谷歌收购以色列定位企业Waze 以维护移动地图领先地位

路透旧金山6月11日 - 谷歌(GOOG.O)周二收购以色列新兴地图定位企业Waze，收购价未公布，通过收购在线实时定位服务来维护其在智能手机地图服务的领先地位。地图服务是智能手机最重要的应用之一。

一消息人士周一对路透称，谷歌在做以13亿美元收购Waze的收尾工作。谷歌周二在一篇博文中表示，该交易完成，现计划用Waze的服务加强其地图产品，不过未透露收购价格。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 石冠兰)

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