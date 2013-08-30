小米聘谷歌高管负责国际业务拓展

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透旧金山8月29日 - 中国智能手机企业小米科技已聘任谷歌(GOOG.O)负责安卓产品开发的Hugo Barra，来帮助其拓展国际业务。
小米创始人雷军周三晚些时候在微博称，Barra的确将于十月初加盟小米，负责小米国际业务拓展。
小米通过推出价格较低但质量不错的智能手机积极攫取市场份额，对苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)造成压力。
小米科技最新推出的智能手机红米售价仅130美元，远低于苹果iPhone 5和三星Galaxy最新款手机，后两者的售价分别为770美元和470美元。
根据科技咨询公司Canalys，今年二季度小米智能手机在华销量超过苹果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。