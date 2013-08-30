小米聘谷歌高管负责国际业务拓展

2012年6月27日，谷歌高管Hugo Barra在旧金山一个会议上讲话。 REUTERS/Stephen Lam

路透旧金山8月29日 - 中国智能手机企业小米科技已聘任谷歌(GOOG.O)负责安卓产品开发的Hugo Barra，来帮助其拓展国际业务。

小米创始人雷军周三晚些时候在微博称，Barra的确将于十月初加盟小米，负责小米国际业务拓展。

小米通过推出价格较低但质量不错的智能手机积极攫取市场份额，对苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)造成压力。

小米科技最新推出的智能手机红米售价仅130美元，远低于苹果iPhone 5和三星Galaxy最新款手机，后两者的售价分别为770美元和470美元。

根据科技咨询公司Canalys，今年二季度小米智能手机在华销量超过苹果。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。