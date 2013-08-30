小米聘谷歌高管负责国际业务拓展

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山8月29日 - 中国智能手机企业小米科技已聘任谷歌 负责安卓产品开发的Hugo Barra，来帮助其拓展国际业务。
小米创始人雷军周三晚些时候在微博称，Barra的确将于十月初加盟小米，负责小米国际业务拓展。
小米通过推出价格较低但质量不错的智能手机积极攫取市场份额，对苹果 和三星 造成压力。
小米科技最新推出的智能手机红米售价仅130美元，远低于苹果iPhone 5和三星Galaxy最新款手机，后两者的售价分别为770美元和470美元。
根据科技咨询公司Canalys，今年二季度小米智能手机在华销量超过苹果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。