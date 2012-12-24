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美国大选专题 | 2012年 12月 25日 星期二 07:19 BJT

谷歌欲研发X-phone手机

路透12月24日 - 美国华尔街日报援引消息人士称,全球最大的搜索引擎谷歌(GOOG.O)正在与近来收购的摩托罗拉移动合作研发一款名为"X-phone"的手机,旨在从苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)手中争夺市场份额.

周一盘初谷歌股价下跌0.72%,报710.51美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 李军)

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