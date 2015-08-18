谷歌新公司域名令XYZ走红 但CEO称不会出售公司

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月17日 - 域名注册公司XYZ.com的创始人兼首席执行官Daniel Negari再清楚不过了--他的公司不会出售。
Negari说，当听到谷歌(GOOGL.O)宣布将使用.xyz作为新公司Alphabet网站的域名时，他简直激动得有些颤抖。
今年29岁的Daniel Negari周一向路透表示，在谷歌宣布上述消息后，外界对XYZ进行战略投资甚至全盘收购的兴趣大增。
但Negari坚称，他的公司不会出售。
Negari说：“我觉得创立.xyz并把它推向市场是我的使命。我的工作还远未完成。”
他还称，对该公司感兴趣的投资者中还包括一些大型科技公司。
Negari花了185,000美元向互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)申请到.xyz的名字。他向路透表示，尽管不排除首次公开发行(IPO)的可能，但公司目前并没有这一打算。
Negari说，谷歌对.xyz域名的认可帮助该公司的域名注册量增长了数倍。
该公司正常情况下每天注册3,000个域名，而在谷歌宣布这一消息后，.xyz域名一周的注册量就达到3万个。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。