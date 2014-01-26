谷歌与三星宣布达成全面专利协议

路透1月26日 -美国谷歌(GOOG.O)与韩国三星电子(005930.KS)周日宣布，双方已达成一项全面的专利交叉授权协议。二者经常陷入专利侵权官司，但往往不是针对彼此。

双方在新闻稿中表示，该协议覆盖目前这两家公司拥有的专利，以及未来10年将申请的任何专利。财务条款没有披露。

双方表示，该协议“将加深在目前及未来项目上的研发合作”。

“通过共同努力达成这样的协议，双方可以降低诉讼的可能性，并专注于创新，”谷歌的副专利总顾问Allen Lo表示。

三星知识产权中心的主管Seungho Ahn表示，该协议向“业内的其它厂商表明，合作比卷入不必要的专利纠纷更有好处”。

双方一直处于智能手机专利战的核心，不过二者处于同一战壕的时候比敌对的时候多。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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