谷歌与三星宣布达成全面专利协议

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透1月26日 -美国谷歌(GOOG.O)与韩国三星电子(005930.KS)周日宣布，双方已达成一项全面的专利交叉授权协议。二者经常陷入专利侵权官司，但往往不是针对彼此。
双方在新闻稿中表示，该协议覆盖目前这两家公司拥有的专利，以及未来10年将申请的任何专利。财务条款没有披露。
双方表示，该协议“将加深在目前及未来项目上的研发合作”。
“通过共同努力达成这样的协议，双方可以降低诉讼的可能性，并专注于创新，”谷歌的副专利总顾问Allen Lo表示。
三星知识产权中心的主管Seungho Ahn表示，该协议向“业内的其它厂商表明，合作比卷入不必要的专利纠纷更有好处”。
双方一直处于智能手机专利战的核心，不过二者处于同一战壕的时候比敌对的时候多。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
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