谷歌地图上架苹果应用商店

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透12月12日 - 谷歌(GOOG.O)在其官方博客中称，谷歌移动导航应用谷歌地图将在苹果(AAPL.O)应用商店上架。
谷歌在博客中称，谷歌地图可以与运行iOS 5.1及以上版本系统的任何iPhone或iPod Touch兼容。
9月初，苹果在发布iPhone 5和升级iOS 6时，用自己的地图取代了谷歌地图。但用户抱怨苹果的地图服务有明显的地理错误，且缺乏谷歌地图的一些功能。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透巴塞罗那2月27日 - 诺基亚刚刚重新出发的手机事业周日上演“回到未来”，推出彩色版经典3310语音/文字简讯电话，2000年时该型号是全球最受欢迎手机。