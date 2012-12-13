谷歌地图上架苹果应用商店

路透12月12日 - 谷歌(GOOG.O)在其官方博客中称，谷歌移动导航应用谷歌地图将在苹果(AAPL.O)应用商店上架。

谷歌在博客中称，谷歌地图可以与运行iOS 5.1及以上版本系统的任何iPhone或iPod Touch兼容。

9月初，苹果在发布iPhone 5和升级iOS 6时，用自己的地图取代了谷歌地图。但用户抱怨苹果的地图服务有明显的地理错误，且缺乏谷歌地图的一些功能。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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