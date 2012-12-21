企业并购: 富士康以2亿美元购得美相机厂商GoPro少数股权

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透12月20日 - 台湾电子设备制造商富士康周四表示,以2亿美元购得美国相机制造商GoPro的8.88%股权,后者的估值为22.5亿美元.
富士康是台湾鸿海精密工业 旗下公司.富士康表示,鸿海董事长郭台铭将加入GoPro的董事会.
路透7月援引消息人士报导称,GoPro计划明年进行首次公开发行(IPO),规模在3-5亿美元.(完) (编译 王兴亚; 审校 张荻)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。