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市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 22:37 BJT

美国热股：高盛下调GOPRO评级至卖出且设定目标价在6美元，后者股价下挫

路透3月6日 - 高盛周五将可穿戴设备厂商GOPRO INC评级下调至卖出，并将其目标价设定在6美元，暗示较该股目前价格还有32%的下行空间。

GOPRO周五收报8.84美元，周一盘初下跌2.6%，报8.61美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
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