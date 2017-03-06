美国热股：高盛下调GOPRO评级至卖出且设定目标价在6美元，后者股价下挫

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透3月6日 - 高盛周五将可穿戴设备厂商GOPRO INC评级下调至卖出，并将其目标价设定在6美元，暗示较该股目前价格还有32%的下行空间。
GOPRO周五收报8.84美元，周一盘初下跌2.6%，报8.61美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%