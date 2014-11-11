戈尔巴乔夫：世界处在新一轮冷战边缘

前苏联领导人戈尔巴乔夫周六在柏林讲话时警告称，在柏林墙倒塌25年后，乌克兰危机引发的东西方关系紧张，恐怕将世界推向新冷战，称“世界正处在新一轮冷战的边缘。有人甚至说，它已经开始。”戈尔巴乔夫谴责西方国家，尤其是美国，自1989年以来没有兑现他们的承诺。路透