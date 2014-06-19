更正-欧洲个股：瑞士对冲基金Gottex计划在中国和美国进行收购

(更正：因英文原文有误，第五段改正为“100亿美元”，非“1,000万美元”)

路透伦敦6月19日 - 瑞士对冲基金集团Gottex Fund Management Holdings 的首席执行官Joachim Gottschalk表示，该公司计划将资产规模扩大65亿美元，其中约半数将来自在亚洲和美国的收购。

Gottschalk对路透表示，他预计在六个月内会宣布一起在亚洲的收购。此时该公司正完成对同业EIM Group的收购。

“我们在美国和中国寻找收购目标，自身增长和并购两条线并重，”他表示。“未来六个月，你肯定会听到我们在亚洲扩张的消息。”

对EIM的收购还有待监管机构批准。这次收购使该公司的总资产增长至85亿美元左右，Gottex希望在未来五年增长至150亿美元。

自金融危机以来，繁琐的监管规定增加了投资管理公司的运营成本，而大型机构投资者往往不会把资金投给资产管理规模不到100亿美元的公司。

“如果你看看机构投资者的投资流向，你会发现都投给资产规模在100亿美元以上的投资管理公司， ”Gottschalk说。

作为对策，许多对冲基金都通过与同业合并来扩大规模。

其他方案包括为客户提供投资中国资产的途径。Gottex和在上海的合资伙伴VStone Asset Management已经申请了人民币合格境外机构投资者（RQFII）的牌照。

这可以使该公司直接在中国大陆的资本市场进行投资。Gottschalk说，他预计在年底前开始推广在中国进行投资。(完)