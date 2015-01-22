《阳歌专栏》狗不理试水咖啡 家乐福考虑出售

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**狗不理试水咖啡 家乐福考虑出售**

一句话：狗不理进军咖啡业务将以失败告终，家乐福今年晚些时候可能将部分中国业务卖给一家本土合作伙伴。

报导称，狗不理包子母公司狗不理集团与澳大利亚Retail Food Group建立咖啡连锁合资企业。狗不理包子卖咖啡，说明中国咖啡市场过热了。

与咖啡行业的如火如荼相比，传统的超市行业则正好相反，很多西方零售巨头或是撤出，或是收缩，因为来自电子商务的挑战越来越大。现在看起来下一个将是法国巨头家乐福(CARR.PA)，有报导称该公司可能将部分或全部中国业务卖给一家本土合作伙伴。

这两则新闻凸显出中国零售行业的迅速发展。一方面，随着中国人越来越有钱外出吃饭，餐饮业蓬勃发展。另一方面，消费者对价格还是非常敏感，因此既廉价又更方便的电商服务对他们来说很有吸引力。

一年前就曾出现狗不理对咖啡业务感兴趣的传言，当时有报导称狗不理接近收购一家美国咖啡连锁商。当时很多人猜测这是哪家连锁商，但随着收购明显搁浅，这些都销声匿迹了。

但狗不理决心进军咖啡业务，获得Retail Food Group旗下咖啡品牌高乐雅在中国的永久使用权，并支付了近500万美元使用费。双方计划在未来五年新开200家店，狗不理尚未决定是否在这些店里卖包子。

我觉得他们的合作几乎肯定要失败。狗不理目前的店铺都很普通，该公司没有经营外国食品或运营这类餐厅的经验；对于这类餐厅来说，生活方式和吃饭一样重要。而且咖啡连锁市场的竞争已经非常激烈。

此前也曾出现过家乐福寻求卖出部分或全部中国业务的报导。最新报导援引家乐福首席执行官Georges Plassat称，家乐福巴西近期将其10%的业务卖给了当地合作伙伴，家乐福中国可能会走类似的道路。

我不熟悉巴西市场，但中国超市行业竞争越发激烈、对外资来说没什么吸引力也不是什么秘密。2013年英国巨头乐购(TSCO.L)退出。其他领域情况也不好，美国消费电子连锁商百思买(BBY.N)和英国装饰建材巨头翠丰集团KGF.N近期都撤出了中国市场。

之前的报导也明确提到了家乐福认真考虑在中国市场收缩，最大的可能是逐渐卖掉其中国业务。2013年，家乐福试图卖出时找不到买家，但这并不意味着家乐福放弃了其长期计划。最新的报导表明卖出仍在家乐福的日程表上，我估计今年晚些时候家乐福会向一家本土合作伙伴出售部分中国业务。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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