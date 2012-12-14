《阳歌专栏》亚马逊在华上线Kindle电子书店

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**亚马逊在华上线Kindle电子书店**
各大媒体都在报道亚马逊(AMZN.O)在华上线Kindle电子书店一事。由于亚马逊尚未在中国正式销售Kindle产品，亚马逊中国提供允许消费者用其他设备阅读Kindle格式书籍的免费软件。
毫不意外，Kindle电子书店的上线似乎更加证实了上月开始出现的一则传闻，即亚马逊准备在中国推出Kindle平板电脑。此举现在看来几乎是必然，我预计亚马逊将在明年年初的某个时候正式推出。
亚马逊这一最新举动将为苦苦挣扎的电商企业当当网DANG.N带来新的麻烦。当当网曾经是行业领头羊，最初以网上书店开始崭露头角，当时很多人称其为中国的亚马逊。当当网现在面临的压力日益增加，包括京东商城、苏宁易购(002024.SZ)等很多电商近期都开始在线售书。
从一个更宏观的角度看，上线Kindle电子书店看似是亚马逊迅速抢占中国电商市场的最新举动，亚马逊试图对京东商城甚至行业领头羊阿里巴巴构成重大挑战。亚马逊大约一年前将在华长期使用的卓越网更名为亚马逊中国，并迅速建立一系列大型物流中心，帮助其提升在北京、上海、广州等大城市的快递速度。
这些努力开始显现成果，亚马逊迅速成为中国电商行业的一股新兴力量。我发现，亚马逊的快递车过去半年在大街小巷随处可见，因该公司打造一个巨大的快递团队。
提供先进的电子书产品以及将Kindle平板电脑引入中国市场将有助于提高亚马逊在中国的地位。如果真是这样，亚马逊必然会在Kindle平板电脑中安装可引导用户接入其中国电子商城的软件，就像IE浏览器能在全世界大行其道一样：因微软在所有的Windows产品中都预装了IE浏览器。
最后我还要提到电商业的另一件趣事，此事再次凸显出该行业目前竞争的激烈程度。有媒体报道称，中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)正进军电商行业，计划在网上出售汽油、其他石油产品及日用商品。中石化广东石油公司正在测试该项目，一名公司发言人称公司希望明年的销售额超过100亿元。
我不会对这一项目作过多置评，因为这似乎就是完全的“跟风”，不可避免地会以失败告终，因很少有人愿意在网上购买汽油。但此事的确凸现出一个事实：电商业太过炙手可热，但由于亚马逊、中石化这种财大气粗企业的支持，这种压力至少未来一两年内不太可能缓解。
一句话：亚马逊在华上线Kindle电子书店很可能是其明年在华推出Kindle平板电脑的前奏，给当当网、京东商城和阿里巴巴增添新压力。
**展讯通信和江西赛维释放利好掩盖问题**
手机芯片生产商展讯通信SPRD.O和光伏电池生产商江西赛维LDK.N都放出好消息，意在将外界注意力从更大的坏消息上转移。展讯通信宣布发放季度分红，而江西赛维获得仲裁胜利。两家公司都面临更大的问题，因投资者对他们不再有不诱惑的增长故事失去兴趣而股价低迷。江西赛维的处境更差，靠政府支持度日，处在破产的边缘。
展讯通信宣布第七次发放季度分红，相当于最新股价的0.6%。展讯通信之前看起来很有潜力，因国际化管理团队经验丰富，专注于低端智能手机芯片也是明智之举。不过自10月底以来，展讯通信的股价下跌了30%。发放分红的消息并未带来多少提振，该公司股价周四只微涨了0.8%。
这则好消息似乎意在转移外界的注意力，该公司大举押注TD-SCDMA技术并未取得多大成效。进展令人失望的原因很多，包括该技术的主要使用者--中国移动(0941.HK)(CHL.N)推广不力，以及来自台湾联发科技(2454.TW)和美国美满电子科技等其他芯片生产商的竞争加剧。
展讯通信上个月宣布，第三季获利大幅下降，营收几乎持平，因大量投资TD-SCDMA研发，但是回报并未如预期那么高。说押注TD-SCDMA将完全失败还为时尚早，特别是近期有迹象显示中国移动更为积极地推广该技术。不过即使这块业务回升，展讯通信也不大可能实现很多投资者之前预期的高回报。
江西赛维称，一个仲裁委员会裁定，江西赛维在与光伏电池生产商阿特斯光伏电力(CSIQ.O)之间的合同仲裁中获胜，后者应赔偿江西赛维约2.5亿元人民币。
不过熟悉江西赛维的人都知道，该公司负债几十亿美元，处境艰难，而且继续录得大规模季度亏损，因行业整体下滑和管理不善。该公司本周早些时候宣布，雇佣花旗集团(C.N)帮助其协商一些贷款的条件，这些贷款中很多料将失去大部分价值甚至血本无归，因该公司与中国政府协商，由政府主导救助。在这种背景下，获赔2.5亿的消息看起来更像是个笑话，谁都不会因此相信该公司短期内前景变好。
一句话：展讯通信和江西赛维的正面消息都在转移注意力，两家公司都面临更大更严重的长期问题。（完）
编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳/王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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