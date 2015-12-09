焦点：渴求公债收益？或许已到了前进中国债市的时候

图为百元面值的欧元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透伦敦12月8日 - 在发达市场收益难觅之际，力图从政府公债上寻求理想回报的全球大型资产管理业者正逐渐向中国靠近，尽管进展仍旧相当缓慢。

德国五年期公债年收益率呈现负值，西班牙及意大利公债收益率也只有约0.5%。尽管美国本月稍晚料将升息，但美国五年期公债收益率只有1.69%。中国同期限公债的收益率则高达2.88%。

这应该足以吸引那些苦于支应西方国家养老金及保险支出、但又不想要承担稳健政府公债以外风险的主要资产管理机构投入。但至今为止，外资持有中国债券比重不到2%。

过去两周，许多大型资产管理机构对路透表示，这主要是因为中国实施的人民币合格境外机构投资者(RQFII)和合格境外机构投资者(QFII)配额的限制，该计划只允许全球公司在中国在岸市场进行限定数额的投资。

“市场很具有吸引力，尤其是长期债券，”瀚亚投资亚洲固定收益部投资长黄文彬表示。瀚亚投资是英国保诚集团旗下的资产管理业务。

“我们申请了RQFII资格，已经在国内债市进行投资，但这有其自身的局限性。这种配额制度已经成为一种障碍，因为申请过程需要六个月，还另外需要银行间市场资格。”

几位基金经理表示，他们预计明年将对大型私有机构放宽外资流入的限制，今年稍早已经取消了对央行和其他外国政府机构的限制。

“民间资金都在排队等配额。我们也在等，”贝莱德(Blackrock)亚洲固定收益团队专注中国债券的资产组合经理陈川俊表示。

这些配额覆盖股票和债券投资，目前总价值略低于1,500亿美元。陈川俊表示，香港的配额已用尽，基金公司可以选择继续排队等待更多分配，也可以在马来西亚等其他中国合作金融中心找寻闲置配额。

**投资前途光明**

陈川俊和其他专注该领域的银行人士称，央行外汇储备管理公司已经投身中国债市，而且如有需要，将会对冲人民币继8月意外贬值3%之后稳步贬值的威胁。

瑞银资产管理的全球主权策略主管Massimiliano Castelli称，外汇储备管理公司看重中国债市相对较高的收益及其与发达国家债券市场极低的关联性，可帮助他们均衡整体风险。

他援引该金融机构对主权基金客户的年度调查表示，“整体而言，我们预估目前已有60多家央行投资境内人民币资产。”

“2015年，已投资或考虑投资人民币资产的基金比例已从三年前的大约三分之一增至70%以上。”

按已发行债券规模计，中国已经成为全球第三大债券市场，仅次于日本和美国。中国债市凭借其庞大的规模，克服了从新兴到主要市场常见的一些障碍。

而俄罗斯、巴西和南非等其他大型发展中经济体的债市规模太小，无法提供大型债券基金安心投资所需的投资规模和日常流动性。

在中国财政部发行的债券以及三大国有“政策性银行”发行的债券之间，还有超过3万亿(兆)美元由地方政府发行的债券。这些债券的评级与奥地利、法国、爱沙尼亚或捷克共和国等欧洲二线国家的主权债在同一级。

然而，专注于欧洲的资产管理人也鲜有像贝莱德这么乐观的。

“中国债券市场的规模的确非常庞大，任何债券投资者都不容忽视，”道富环球投资管理(SSgA)的欧洲、中东和非洲固定收益风险负责人Stephen Yeats说，“话虽如此，但我们认为投资者愈发愿意布局全球债券尤其是美元债券，并不只对中国债券。”

陈川俊未透露贝莱德所管理的4.3万亿美元资金有多少会投到中国国内债券。但他提到专注于亚洲的银行--渣打银行给出的估算，即未来五年间整个金融行业流入中国债市的资金将达到1万亿美元。

“我们知道不会在一夜间完成全部资金部署，但我们知道配置的方向，”他说，“机构投资者和央行目前投资于人民币的资产还不到1%，这种情况必须改变。”(完)