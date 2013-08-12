大型政府基金加入 股债“大轮动”交易恐过度拥挤

路透伦敦8月9日 - 全球一些规模最大的政府支持基金正加入到将从债券转移至股票的“大轮动”当中，这样一来恐将令此类交易过度拥挤，反而降低其吸引力。

将投资从低收益的债券转移至收益较高的股票，是2013年最为热门的投资主题之一，主要受到美国民间退休基金和散户投资者的推动。

但最近，日本规模达800亿美元的退休基金打算降低债券权重并提高股票权重，此外挪威的基金也提高股票持有比例，同时降低一些债券的比重；这些都凸显出，全球最大且最有影响力的投资者更多地参与到这一行动中来。

这些基金的巨大规模意味着，即便其资产配置只是微调，也可能轻易推高资产价格，提升估值并填补股票与债券之间的价值缺口。

“现在几乎所有类型的投资者都在推动这一交易。如果你作出理性决定并且试着不去波段操作...股票仍是最有吸引力的资产类别，”Rothschild财富管理公司的投资主管Dirk Wiedmann表示。

“我们全都被迫承担股市风险。这是因为股票是在不那么有吸引力的选项中，相对来说最有吸引力的一个。我是否觉得放心？答案是否定的...对投资股票有利的基本面因素正在减弱。”

根据汤森路透理柏的最新估计数据，过去四个月股票基金和上市交易基金(ETF)净流入资金600亿美元，相当于总资产约0.8%。

债券基金和ETF净流出220亿美元，约为总资产的0.5%。仅仅在6月，这些基金净流出资金780亿美元，相当于总资产的1.7%。

日本公务员退休金基金正考虑改变投资策略，将其800亿美元资金更多地配置于股票，而减少对日本公债的配置。

目前该基金的资产组合几乎将肯定带来本金亏损--近80%投入了日本政府公债，只有5%投入日本股市。

在此之前，规模1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)在6月将股票配比从11%提高至12%，而日本公债配比从67%降至60%。

三个月前，规模达7,600亿美元的挪威主权财富基金也将股票配比从62.4%增至63.4%，并减少了公债配比，尤其英国公债。

“与其说这反映了我们对股市的热情，不如说是我们对债市缺乏热情，”挪威主权财富基金执行长Yngve Slyngstad周五向记者表示。

**估值**

但是，随着长期投资者参与到股市涨势中，积极购入股票的理由可能正愈发减弱。

美银美林称，自2009年3月9日开始，标普500指数.SPX的牛市已经持续超过50个月，逐渐接近1932年以来牛市长度平均57个月的历史均值。

股票估值开始变得不再吸引人。衡量过去10年股价相对企业平均获利水准的Shiller市盈率，目前为24倍，高于16倍的长期均值。

“总的来说，估值还可以，但不是非买不可，”Wiedmann称。

Rothschild公司正使用衍生品，为近半数股票仓位进行对冲避险。

“综合来看，流动性是唯一有说服力的买入理由。”(完)

(编译 徐文焰/朱晓军；审校 蔡美珍)

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