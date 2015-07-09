全球公债市场买卖难度上升 导致流动性下降--巴克莱

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透纽约7月8日 - 巴克莱周三发布报告称，全球公债市场的买卖难度都有所上升，导致成本上升和交易量下滑。
全球债信危机爆发后的监管收紧，削弱了债券交易商从客户手中大量买下美国与其他国家公债的意愿。
巴克莱分析师在报告中指出，流动性下降和大型投资者的“集中”交易行为，都在市场的几次极端震荡中推波助澜。
“鉴于危机后的很多监管调整依然有效，而且监管当局对市场结构迄今为止的改变比较认可，我们预期公债市场流动性下降的趋势不会逆转，”他们写道。
巴克莱分析师称，现货公债在交易商与客户之间的流转速度已较危机前水平大幅下降。
在美国公债市场，一个月的流转率现为0.6倍，2006年时为2倍。
德国公债的流转率也已从0.7倍降至0.4倍。
根据巴克莱数据，英国公债的流转率已降至0.75倍，为2006年的一半。另一方面，公债期货的流转率却变化不大。
巴克莱分析师称，有证据显示，公债流动性下降已推高交易成本，导致投资者要求更高的流动性溢价。
分析师还称，由于回购市场活动减少，交易成本增加。在回购市场上，交易商通常利用公债作为旗下仓位融资的抵押品。
回购交易减少削弱了美国、德国和英国公债现货的需求，并降低了这些公债的整体流动性。
自2013年9月以来，10年期英国公债的流动性溢价已上升18个基点，升幅为巴克莱分析师追踪的主要公债中最高。
10年期美国和德国公债流动性溢价也分别上升13和6个基点。
另一方面，巴克莱分析师指出，意大利、法国和西班牙公债的流动性溢价却已下降，部分归因于欧洲央行的1.1万亿(兆)欧元购债计划。(完)
(编译 徐文焰/许娜；审校 张若琪/龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。