全球公债市场买卖难度上升 导致流动性下降--巴克莱

路透纽约7月8日 - 巴克莱周三发布报告称，全球公债市场的买卖难度都有所上升，导致成本上升和交易量下滑。

全球债信危机爆发后的监管收紧，削弱了债券交易商从客户手中大量买下美国与其他国家公债的意愿。

巴克莱分析师在报告中指出，流动性下降和大型投资者的“集中”交易行为，都在市场的几次极端震荡中推波助澜。

“鉴于危机后的很多监管调整依然有效，而且监管当局对市场结构迄今为止的改变比较认可，我们预期公债市场流动性下降的趋势不会逆转，”他们写道。

巴克莱分析师称，现货公债在交易商与客户之间的流转速度已较危机前水平大幅下降。

在美国公债市场，一个月的流转率现为0.6倍，2006年时为2倍。

德国公债的流转率也已从0.7倍降至0.4倍。

根据巴克莱数据，英国公债的流转率已降至0.75倍，为2006年的一半。另一方面，公债期货的流转率却变化不大。

巴克莱分析师称，有证据显示，公债流动性下降已推高交易成本，导致投资者要求更高的流动性溢价。

分析师还称，由于回购市场活动减少，交易成本增加。在回购市场上，交易商通常利用公债作为旗下仓位融资的抵押品。

回购交易减少削弱了美国、德国和英国公债现货的需求，并降低了这些公债的整体流动性。

自2013年9月以来，10年期英国公债的流动性溢价已上升18个基点，升幅为巴克莱分析师追踪的主要公债中最高。

10年期美国和德国公债流动性溢价也分别上升13和6个基点。

另一方面，巴克莱分析师指出，意大利、法国和西班牙公债的流动性溢价却已下降，部分归因于欧洲央行的1.1万亿(兆)欧元购债计划。(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 张若琪/龚芳)

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