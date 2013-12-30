中国政府性债务逾20万亿元 “摸清家底”控制系统风险

* 2013年6月底地方政府负有偿还责任的债务10.89万亿元

* 2014年中国地方政府到期需偿还的占21.89%

* 政府性债务风险总体可控，但存在一定的风险隐患

* 中国地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高

路透北京12月30日 -市场翘首以盼的中国政府性债务审计结果终于出炉。中国审计署周一公布，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。

审计报告称，2012年底中国政府负有偿还责任的债务余额与当年GDP的比率为36.74%。考虑其他债务等因素后，2012年底全国政府性债务的总负债率为39.43%，低于国际通常使用的60%的负债率控制标准参考值。

“因口径不同，虽不能简单地将此次公布的地方政府债务规模与2010年底的10.7万亿元相比，但从地方政府债务的绝对值看增长的比较快，而总的规模基本符合此前市场预期。”中国国家信息中心经济预测部研究员王远鸿说。

“从我国经济发展水平、政府性债务的现状和资产与负债的相互关系看，目前我国政府性债务风险总体可控，但有的地方也存在一定的风险隐患。”审计报告称。

分析人士认为，报告公布的结果跟市场预期差别不大，此前的中央经济工作会议也提出了要防控债务风险。审计地方债务是摸家底的过程，该报告的出台对下一步防控风险、降低系统性风险有帮助。

从地方政府性债务余额未来偿债年度看，2013年7月至12月、2014年到期需偿还的政府负有偿还责任债务分别占22.92%和21.89%。2015年、2016年和2017年到期需偿还的分别占17.06%、11.58%和7.79%，2018年及以后到期需偿还的占18.76%。

申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，值得注意的是，把2013年6月底的静态数据和2014年到期的数据区分开来，不但知道总体负债状况，还知道未来一年可能的资金压力在什么地方，有助于消除市场不必要的担忧。

“对中国政府而言，并不是还不起钱，也不是明年到期的钱多了还是少了，而是期限结构是不是合理，因为政府都是长期建设，要看债务曲线是不是跟现金流相匹配。”中国农业银行总行战略规划部付兵涛说。

报告表示，政府性债务管理中存在的主要问题包括，地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高；地方政府负有偿还责任的债务增长较快；部分地方和行业债务负担较重；部分地方和单位违规融资、违规使用政府性债务资金等。

“摸清家底后有助于下一步地方政府债务的分类监管，有条件，有能力地方仍有发债的空间，风险大的则以控制风险为主。”中国国家信息中心经济预测部研究员王远鸿说。

此前闭幕的中央经济工作会议称，着力防控债务风险。要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务，加强源头规范，把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序。明确责任落实，省区市政府要对本地区地方政府性债务负责任。

审计署2011年对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币。（完）

更多细节，请点选审计署网站(here)

(发稿 李文科/谢衡; 审校 黄凯)

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