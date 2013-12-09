明年保障性安居工程有望开工600万套以上--住建部

路透北京12月9日 -中国住房和城乡建设部副部长齐骥表示，“十二五”（2011-2015年）期间开工建设保障性安居工程3,600万套的目标任务已完成了2/3，2014年有望开工600万套以上。

《人民日报》周一援引他的话称,2011年和2012年已经开工1,800多万套。2013年，目标任务是基本建成470万套、新开工630万套，截至11月底，已全面完成了这一任务。

“十二五期间3,600万套目标，前三年已经开工建设2,400多万套，完成了目标任务的2/3。从初步汇总各地上报计划来看，2014年有望开工600万套以上。”齐骥称。

据各地统计，自2011年以来，全国累计建成各类保障性安居工程1,500万套以上。新一届政府提出，从2013年起，五年内再改造各类棚户区1,000万户。

齐骥指出，为进一步改进保障性住房供应、分配和管理模式，决定从2014年起对公共租赁住房和廉租住房实行并轨运行，统称为公租房。并轨运行后，公共租赁住房的供应对象覆盖最低收入、低收入和中等偏下收入住房困难家庭，分配时采取按收入从低到高排序，优先保障低收入住房困难家庭，并且对他们实行租金减免的政策。

对一些地方开展了共有产权保障方式的探索，有利于加快解决“夹心层”住房困难问题，齐骥表示，住房和城乡建设部将指导各地有序开展共有产权保障的探索，完善产权分配和上市交易收益调节机制，切实消除牟利和寻租空间。

共有产权保障房，就是保障对象根据自己的条件购买保障性住房一定比例的产权份额，地方政府持有保障性住房的另一部分产权。地方政府让渡部分土地出让收益，有的还给予适当财政补助、税费减免，以降低住房的建设成本，然后以低于市场价格配售给符合条件的购房家庭。配售时，在合同中明确共有双方的产权份额及将来上市交易的条件和增值所得的分配比例。

中共十八届三中全会决定提出健全符合国情的住房保障和供应体系，齐骥表示，健全符合国情的住房保障体系是一项十分复杂的任务。首先要继续加快推进保障性住房建设和各类棚户区改造，解决保障性住房总量不足的问题。同时要通过改革调整，使群众更便捷地享受到住房保障制度。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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