中国经济将呈现“前高后稳” 全年增速料为6.8%--国家信息中心（更新版）

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路透北京7月25日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周二发布报告称，中国经济今年将呈现“前高后稳”态势，下半年GDP（国内生产总值）料增长6.7%，全年增速有望保持在6.8%左右，完全可以实现全年预期增长目标。

刊登在中国证券报的该报告并预计，下半年和全年CPI（居民消费价格指数）同比涨幅料均为1.5%；下半年PPI（工业生产者出厂价格指数）同比涨幅将自上半年的6.6%回落至3.3%，全年涨幅料为5.0%。

此外，预计下半年中国出口和进口增速分别为6.6%和7.2%，较上半年均放缓，全年增幅分别为7.5%和12.5%。

报告指出，展望下半年，支撑经济企稳向好的有利因素仍然较多，世界经济温和增长推动外需向好，新产业、新业态、新服务模式发展为经济增长增添新活力，重大改革措施落地增强经济发展韧性。

但降成本和去杠杆任务艰巨、民营投资乏力、流动性趋紧、补库存趋于结束、财政收支压力加大等因素将制约经济增长。建议继续保持稳健中性的货币政策和积极的财政政策，强化金融监管，积极化解风险；坚定不移地深化供给侧结构性改革，激发民间投资活力。

中国二季度GDP同比增速超预期持稳在6.9%，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。

**下半年工业增速小幅回调**

该报告认为，下半年宏观经济仍将延续稳中有进的发展势头。但是，基数、价格、汇率等因素会导致出口增速放缓，企业补库存周期趋于结束，房地产市场预期降温将抑制其投资增长，严格规范地方政府融资等影响基建投资后续资金来源，金融去杠杆和防风险会抑制流动性。

预计下半年工业增加值将增长6.5%左右，全年将增长6.7%左右。

报告指出，工业生产增速在企业补库存周期性放缓影响下略有回落。一是补库存周期趋于尾声；二是资金供给由宽松向适度偏紧转向；三是化解产能过剩任务仍然艰巨。尽管钢铁、煤炭等重点领域去产能成效显著，但是石化、造船、水泥等行业产能过剩问题仍然艰巨，燃油汽车、高耗能家电等结构性过剩矛盾仍待解决，同时处置国有僵尸企业难度较大。

报告并称，金融领域“去杠杆”导致金融机构借贷、融资等行为更趋谨慎，对金融、保险等服务业的扩容行为形成一定制约；房地产市场在限制性措施不断强化的背景下，销售与投资活动将受到影响，对服务业支持作用减弱。预计下半年服务业生产将增长7.5%左右，全年将增长7.6%左右。

报告同时预计，下半年固定资产投资将增长8%左右，全年增长8.3%左右；下半年消费需求则基本稳定，预计下半年社会消费品零售总额将增长10.6%左右，全年增长10.5%左右。

报告称，投资需求增速放缓，主因投资项目和到位资金不足。4月以来，稳健中性货币政策和金融监管政策叠加，融资成本上升；财政部等六部委联合出台规范地方政府举债融资的措施，将在一定程度上限制基础设施投资的资金来源；上半年，投资到位资金仅增长1.4%，影响相关项目未来投资与开工进度。

此外，房地产投资高位回落。随着房地产调控升级和流动性收紧，房地产销售增速已趋于回落，预计投资将于三季度出现回落；民间制造业投资低位徘徊；融资难、融资贵问题再次显现；新开工项目计划总投资增速已由上年末增长20.9%转为上半年下跌1.2%，预示未来投资增长趋弱。（完）