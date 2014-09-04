2020年基本建立比较完善的政府购买养老服务制度--财政部

路透北京9月4日 - 为应对未富先老的现实，中国财政部发布通知要加快推进政府购买养老服务工作，政府购买养老服务内容应突出公共性和公益性，按照量力而行、尽力而为、可持续的原则确定，到2020年基本建立比较完善的政府购买养老服务制度。

刊登在财政部网站的通知称，积极有序地开展政府购买养老服务工作，明确购买主体，政府购买养老服务的主体是承担养老服务的各级行政机关和参照公务员法管理、具有行政管理职能的事业单位。纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织，也可根据实际需要，通过购买服务方式提供养老服务。

购买工作应按照政府采购法律制度规定，根据服务项目的采购需求特点，选择适用采购方式确定承接主体，严禁转包行为。各地要全面梳理现行由财政支出安排的各类养老服务项目，凡适合市场化方式提供、社会力量能够承担的，应按照转变政府职能要求，通过政府购买服务方式提供方便可及、价格合理的养老服务。

通知要求政府购买养老服务资金在现有养老支出预算安排中统筹考虑。对于新增的养老服务内容，地方各级财政要在科学测算养老服务项目和补助标准基础上，列入同级财政预算。

数据显示，从2011年到2015年，中国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3%增加到16%。未来20年，中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番。（完）

欲浏览详情请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。