政府统计将更注重反映经济发展质量和效益--中国统计局

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月12日 - 中国国家统计局近日发布《基于需求的反映提质增效转型升级统计指标体系》，标志着政府统计更加注重反映经济发展质量和效益。
中国信息报周五援引统计局消息称，计划到2020年，基本建成与中国新型城镇化发展相适应的城镇化统计指标体系。
“（指标体系的正式出台）是政府统计从长期偏重反映经济总量及增速，转向更加注重反映经济发展质量和效益迈出的具有质的变化的一步。”报导称。
报导并指出，指标体系从经济稳定、经济安全、结构优化、产业升级、质量效益、创新驱动、资源环境、民生改善等八个方面，综合考虑数据的可获得性和数据质量，选取了国内生产总值（GDP）增长率、债务余额占财政总收入比重、服务业增加值占GDP比重、居民消费率、居民人均可支配收入与人均GDP之比等40多个核心综合指标。
报导还表示，统计局为了改进城镇化统计工作，制定了六大任务，提出到2020年，基本建成与中国新型城镇化发展相适应的城镇化统计标准体系、统计监测指标体系、统计综合评价体系和统计调查体系。
国家统计局已将这六项重点改进工作逐项落实到了相关专业司，城镇化统计将成为统计局当前和今后一段时期的重点工作。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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