《李忠朝专栏》国债期货交易将迎来更多投资者和更多产品

（作者李忠朝是中金所国债期货开发小组副组长，文章内容是他在“汤森路透固定收益市场展望”上半年颁奖活动上的发言，仅代表本人观点）

路透上海8月5日-- 国债期货从2013年9月6号上市以来，受到各类市场机构的关注，各类研究也对国债期货的运行做了很好的分析。上市以来成交量还不尽如人意，市场深度还是不够，但是总体功能已经初步发挥，可以发挥为一个机构管理风险的工具，另外就是在价格领先上面在某些时候还是能发挥一定作用。

基于目前的情况我们还有很多工作来做，目前流动性和市场深度不够，有一个很大原因就是机构参与广度和深度不够，比如证券公司目前为止只有30家左右证券公司参与，基金公司主要是资管帐户参与交易。所以，在证券公司和基金公司这块参与的广度和深度还是有很多地方可以挖掘的。

另外一方面，就是银行和保险，大家都已经期盼了很久，但是从中金所来看，银行的参与，基本上准备工作已经完成了，既使是某些银行以会员身份参与国债期货。为了迎接银行作为会员参与中金所国债期货交易，中金所修改了会员管理办法，这些工作都已经完成了。

所以，目前的状态基本上也是在等待银监会的批准，准许银行入市。所以第一我个人的希望，是积极争取年内银行能够参与国债期货交易，只能是积极争取态度，最终还是取决于银监会的决定。

第二为了深化国债期货市场，怎么通过国债期货能够更丰富投资者，或者是机构交易策略。更好完善我们的产品体系，进一步的完善国债收益率曲线。

出于这些目的，中金所准备推出十年期和三年期国债期货，至于时间点我只是表达个人观点，只是积极争取年内，这是目前的状态。目前的情况就是在三年期货和十年期货的和约设计基本完成，2014年6月份已经向证监会正式申请立项，证监会已经批复同意立项。

但是交易所上市一个新品种要经过三个步骤，第一步是在证监会同意立项，第二是做上市申请，同意上市。第三个是证监会批复之后，有一个和约挂牌申请。

现在我们通过了第一步立项申请，下一步就是进行上市申请。同时我们会做一些仿真交易，会尽快上市三年期和十年期仿真交易，大家有兴趣可以在我们这个上面进行试水，对你们交易策略进行测试，这样在我们真正推出的时候可以做好准备。这是第二个方面，我们会推出更多的期限的产品，从债券市场角度来讲，我看推出五年期国债期货以后，我发现一个很显着现象就是七年期，大家知道七年期是五年期期货的可交易券，七年期国债市场流动性受市场关注程度大大提升，无论是交易量还是经纪商的报价都更活跃，从去年统计数据来看，七年期成交量增长是远远高于三年期和十年期，就是其他期限国债。所以，年内如果推出十年期和三年期期货的话，十年期交易量，就是债券交易会受到更多关注。

第三，活跃国债期货市场，我们也会从国债期货产品设计和规则修改改进。

目前已经上报证监会，有五项措施，第一项就是要降低保证金，现在最低交易保证金是2%，还要进一步降低保证金，减少投资者成本，保证金降到1.5%。然后梯度保证金降到2%和3%，把梯度保证金的执行时间点也往后十天左右，这样能保持主力和约活跃时间段尽量的靠近交割月，方便大家在交割月之前进行移仓。这是第一个保证金降低。

第二是持仓限额放松，持仓限额主要是对于投机帐户，投机帐户平时交易只有一千手，还是保持不变。到了交割月，目前持仓限额是一百手，为了促进更多中小投资者参与国债期货，我们把这个扩大到三百手，中间一个梯度就是从一千降到三百的梯度缓和设置了六百手。

第三个还有交割门槛限制，前期主要是为了防范违约风险，设置一个交割门槛，交割门槛在交割月对于投资者参与套利交易是非常不利的，所以在听取市场意见之后，取消交割门槛限制。

第四个就是我们还有一个涨跌停板限制，因为我们国债期货保证金限制也在往下调整，所以涨跌停板也相应往下调，调了1.5%，为了防范结算风险，就是保证金可以覆盖涨跌停板。

第五，对交割制度进行一些比较大的改造，目前计划采取单方举手，现在是双方举手，为了提高市场效率，我们要采取单方举手模式，只要卖方举手交割，我们交易所就按照买方申报优先，买方如果想交割可以报，如果没有买方举手交割，我们交易所会通过优先原则选出买方跟卖方进行交割，这样保证交割月期限和价格的收敛，理论上是起到这个作用。

这是目前从产品规则制度上做第一波的优化或者完善。接下来我们还酝酿下一批改进措施，一个总体原则，第一个我们称之为客户至上，我们未来吸引更多投资者参与国债期货，所以我们第一个原则就是客户至上。

第二，为了更好服务投资者，我们还要求提高效率，目前来看可能交割环节，有些保证金这块，可能我们效率还是不够，保证金这块陆续抓紧推出国债冲低保证金业务，进一步降低参与者成本。另外在交割环节，会逐步优化，看对交割流程有没有优化环节，尽量提高参与者参与国债投资的资金使用效率。

国债期货两个最主要功能，一个是价格发现，第二就是套期保值，发挥这两个功能，我们鼓励投资者积极参与我们国债期货交易。当然，我们中金所国债期货产品底线，就是确保安全，前面目标都必须建立在我们这个产品能够平稳运行的基础上。所以，总体来看，在现有改进产品规则基础上，我们希望积极跟市场沟通，能够更好为这个市场服务。（完）

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