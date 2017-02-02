GPIF否认将投资美国基建债券的报道

路透东京2月2日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)周四出面否认将投资美国基础建设债券的报道。此前媒体报道称，GPIF将投资于美国基建债券，做为日美两国领导人下周讨论经济合作方案的一环。

GPIF理事长高桥则广在该基金的推特帐号声明中称，该报道“并非事实”，并表示GPIF都是基于投保人的利益来做投资决定。

日本经济新闻稍早报道指出，GPIF对于美国的基建投资，是首相安倍晋三在与美国总统特朗普会面时所提方案的重点。GPIF是全球规模最大的退休基金。(完)