GPIF否认将投资美国基建债券的报道

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透东京2月2日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)周四出面否认将投资美国基础建设债券的报道。此前媒体报道称，GPIF将投资于美国基建债券，做为日美两国领导人下周讨论经济合作方案的一环。
GPIF理事长高桥则广在该基金的推特帐号声明中称，该报道“并非事实”，并表示GPIF都是基于投保人的利益来做投资决定。
日本经济新闻稍早报道指出，GPIF对于美国的基建投资，是首相安倍晋三在与美国总统特朗普会面时所提方案的重点。GPIF是全球规模最大的退休基金。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。