希腊撙节投票凸显执政党内分歧 但关键是达成救助协议--官员

路透雅典7月16日 - 希腊政府发言人周四表示，希腊议会就撙节计划的投票结果凸显了执政党左翼激进联盟党(Syriza)内部出现巨大分歧，但当务之急仍是敲定协议。要开始对新的救助协议展开协商，就需要希腊议会通过撙节举措。

在亲欧派反对党的支持下，撙节举措获得通过，300个席次中有229票支持该举措。

不过有32位左翼激进联盟党议员投票反对这些举措，另有六票弃权，此前该党强硬派人士拒绝支持协议，声称协议违反强烈反对撙节党纲的原则。

政府发言人Gabriel Salelaridis表示，此投票结果是朝达成协议迈出的重要一步。

“但今天的投票结果，显示左翼激进联盟党议员间出现巨大分歧，”他表示。

“总理与政府目前的基本优先任务是，迅速且成功地达成协议，”他表示。这暗示政府暂时将寻求继续执政，尽管在议会失去多数席次。(完)

(编译 李爽/陈宗琦；审校 许娜)

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