希腊撙节投票凸显执政党内分歧 但关键是达成救助协议--官员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅典7月16日 - 希腊政府发言人周四表示，希腊议会就撙节计划的投票结果凸显了执政党左翼激进联盟党(Syriza)内部出现巨大分歧，但当务之急仍是敲定协议。要开始对新的救助协议展开协商，就需要希腊议会通过撙节举措。
在亲欧派反对党的支持下，撙节举措获得通过，300个席次中有229票支持该举措。
不过有32位左翼激进联盟党议员投票反对这些举措，另有六票弃权，此前该党强硬派人士拒绝支持协议，声称协议违反强烈反对撙节党纲的原则。
政府发言人Gabriel Salelaridis表示，此投票结果是朝达成协议迈出的重要一步。
“但今天的投票结果，显示左翼激进联盟党议员间出现巨大分歧，”他表示。
“总理与政府目前的基本优先任务是，迅速且成功地达成协议，”他表示。这暗示政府暂时将寻求继续执政，尽管在议会失去多数席次。(完)
(编译 李爽/陈宗琦；审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。