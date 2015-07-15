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国际财经 | 2015年 7月 16日 星期四 07:47 BJT

希腊议会批准全面紧缩措施 以启动新救助方案的磋商

路透雅典7月16日 - 希腊议会批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，以期开始商谈数以十亿欧元计的救助方案。接近破产的希腊需要获得进一步救助，才能继续留在欧元区。

希腊总理齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)几十名议员此前反对这一方案，不过反对党派的支持帮助投票得以通过。

这一方案在总共300个席位的议会中得到229张赞成票，不过38名Syriza议员弃权或投下反对票，其中包括前财长瓦鲁法基斯，以及现任能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)、劳工部副部长Dimitris Stratoulis和议长Zoe Constantopoulou。

这一结果为希腊与欧洲伙伴开始第三轮救助谈判铺平道路，不过党内意见分歧令齐普拉斯政府的未来仍不确定。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍/许娜)

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