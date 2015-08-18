德国基民党领导人基本支持新希腊救助计划

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林8月17日 - 据参加德国总理默克尔所属德国基督教民主党(CDU)讨论的知情人士称，该党领导人基本支持希腊的新救助计划，德国议会将在本周就该计划进行表决。
德国财政部的一位官员称，国际货币基金组织(IMF)的参与是“不可或缺的”，来自德国的欧盟执委厄廷格(Guenther Oettinger)也表示：“我们仍需要IMF的参与。”
德国下议院将在周三就希腊最新救助计划进行表决，尽管此次表决料将批准该计划，但很多CDU议员或许会与默克尔分道扬镳，反对这项总额860亿欧元(950亿美元)的救助计划。
默克尔及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将在周二与CDU议员会面，敦促他们在周三表决中支持救助计划。
财政部发言人称，只有希腊到10月时按照要求实施改革，而且对救助计划的第一次评估取得成功的情况下，IMF总裁拉加德才会建议IMF提供进一步的资金援助。
该发言人称：“对于未来债务减免的类型或方式，我无法给出确切的时间表。”(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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