欧洲应严格对待希腊 取得好结果--奥地利总理

高盛CEO布兰克梵称伦敦可能会因英国退欧停滞不前--BBC
路透伦敦5月5日 - 据英国广播公司(BBC)报导，高盛首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示，伦敦金融中心可能会因英国退欧给金融服务企业带来的动荡而停滞不前。
路透维也纳2月17日 - 奥地利总理Werner Faymann周二表示，欧洲在与希腊的债务谈判中需要采取强硬姿态，但也要寻求取得“好结果”，他向记者表示，没人能说希腊退出欧元区会产生什么影响后果。
“在公开场合的讨论太流于表面...往往简化成严格或是不严格，但这件事的关键在于以严格态度取得好结果，”他在内阁会议后表示。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透伦敦5月5日 - 据英国广播公司(BBC)报导，高盛首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示，伦敦金融中心可能会因英国退欧给金融服务企业带来的动荡而停滞不前。
路透横滨5月5日 - CNBC周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显著”加速。
路透横滨5月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日圆是一种“稳定”的货币，能帮助促进亚洲金融稳定。 麻生指的是日本今日稍早提议与东南亚国家推出双边外汇互换机制，以便在出现金融压力的时候日本可以向这些国家提供日圆资金。 他还对记者称，全球社会应当致力于维护自由贸易。 麻生太郎是在同中国、韩国和东盟国家官员的会议上发表此番言论的。(完) (编译 张荻/侯雪苹；审校 张涛/于春红)