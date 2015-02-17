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国际财经 | 2015年 2月 17日 星期二 18:34 BJT

欧洲应严格对待希腊 取得好结果--奥地利总理

路透维也纳2月17日 - 奥地利总理Werner Faymann周二表示，欧洲在与希腊的债务谈判中需要采取强硬姿态，但也要寻求取得“好结果”，他向记者表示，没人能说希腊退出欧元区会产生什么影响后果。

“在公开场合的讨论太流于表面...往往简化成严格或是不严格，但这件事的关键在于以严格态度取得好结果，”他在内阁会议后表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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