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国际财经 | 2015年 6月 24日 星期三 14:28 BJT

奥地利财长称若周日不解决希腊问题 下一步将无法预测

路透维也纳6月24日 - 奥地利财长Hans Joerg Schelling表示，如果周日前没有解决希腊问题的方案，之后会发生什么将无法预测。

他周三对奥地利ORF电台称，若要债权人机构和欧元区财长同意希腊提出的最新提案，有必要提出改革的具体执行时间表。

他还称，预计今天傍晚前，将有希腊提案实施的具体时间框架。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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