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国际财经 | 2015年 8月 11日 星期二 14:00 BJT

希腊和债权人就援助条款达成一致--财政部官员

路透雅典8月11日 - 据一位财政官员称，希腊和国际债权人周二就新的援助协议达成一致，协议达成将让希腊留在欧元区，并避免破产。

“已经达成了一项协议。目前在协商一些次要细节问题，”这位财政部官员对记者说，此前希腊和债权人在雅典进行了彻夜长谈。(完)

(编译 白云; 审校 王颖)

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