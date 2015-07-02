穆迪将希腊债信评等下调至“Caa3”此前惠誉和标普已下调

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月1日 - 债信评等机构穆迪将希腊信评从“Caa2”下调至“Caa3”，因该国成为第首个对国际货币基金组织(IMF)贷款违约的发达经济体。
穆迪称，自该机构4月对希腊进行评估以来，希腊从其债权人获得救助的可能性下降。
穆迪在声明中称，“没有了官方债权人的支持，未进行经济财政改革以获得支持，并使自身财政处于可持续状态，希腊未来某个阶段将会对民间持有的债务违约。”
对希腊可能脱离欧元区的担忧导致金融市场不安，因该国能否留在欧元区具有不确定性。
此前惠誉和标准普尔已下调希腊信评。
穆迪还将希腊评级处于观察之中，未来可能进一步下调，如果希腊公投出现负面结果，穆迪很可能将采取措施。(完)
(编译 于春红；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。