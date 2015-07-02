穆迪将希腊债信评等下调至“Caa3”此前惠誉和标普已下调

路透7月1日 - 债信评等机构穆迪将希腊信评从“Caa2”下调至“Caa3”，因该国成为第首个对国际货币基金组织(IMF)贷款违约的发达经济体。

穆迪称，自该机构4月对希腊进行评估以来，希腊从其债权人获得救助的可能性下降。

穆迪在声明中称，“没有了官方债权人的支持，未进行经济财政改革以获得支持，并使自身财政处于可持续状态，希腊未来某个阶段将会对民间持有的债务违约。”