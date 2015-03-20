综述：希腊总理承诺实施改革 以获取资金解燃眉之急

路透布鲁塞尔3月20日 - 希腊总理齐普拉斯在周四深夜布鲁塞尔的危机谈判中向欧盟债权人保证，该国政府很快会提交一份完备的经济改革计划。齐普拉斯此举旨在获得援助资金，避免希腊破产。

齐普拉斯怀揣要终止撙节措施的民意上台已有两个月，欧盟债权人与希腊对彼此的失望愈发强烈。昨晚的会议由齐普拉斯提出，希望打破与欧盟的僵局，僵持下去可能使希腊被迫退出欧元区。

尽管欧盟数家机构发布的联合声明称谈判本着“互相信任的精神”，齐普拉斯也说会谈结束后他感觉更加乐观，但德国总理默克尔强调，在希腊实施预算措施和其他不愿进行的改革之前，不会提供资金。

齐普拉斯与默克尔对希腊需要进行的改革说法不同，突显出僵局持续下去的风险，此时希腊与欧盟在最后一刻签署将援助延长四个月的协议已过去整整一个月。

“希腊没有必要实施引发衰退的措施，这一点很明确，”齐普拉斯对记者表示，他指的是此前同意的改革措施。“希腊将会提交自己的结构性改革方案，也会实施这个方案。”

但默克尔坚持，只有全面完成已经批准的举措，债权人才可以接受。德国国内反对为了把一个不稳定成员留在欧元区内而继续提供贷款，因此默克尔面临的阻力越来越大。

“参照标准是2月20日的协议，”她说。

齐普拉斯周一将到访德国，与默克尔会晤。欧盟官员表示，如果希腊确实拿出一份可信的计划让债务可控，那么欧元区财长可能很快开会，并至少释放部分资金，协助该国偿还未来几周到期的债务。

**联合声明**

参加此次会议的有齐普拉斯、默克尔、欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 、欧盟执委会主席贾克、欧元集团主席迪塞尔布洛姆、欧洲央行总裁德拉吉及法国总统奥朗德。贾克、图斯克和迪塞尔布洛姆发布了会议联合声明。

“我们完全遵守欧元集团2月20日的协议。本着互信的精神，我们承诺加速工作进程并尽快完成，”声明称。“希腊将主导自身的改革并在未来几日提交详细的改革清单。”

奥朗德称，“这些改革必须...符合希腊的承诺。没有时间可以浪费了。”

欧盟官员称会谈比较务实，与近几周的口水战形成鲜明对比。这种口水战使希腊与德国部长官员之间的对峙日趋恶化，引发部分债权国可能倾向于让希腊退出欧元区的猜测。

自全球金融危机爆发以来，希腊政府依靠两次国际纾困才躲过了破产厄运，但现在则面临未来几周资金告罄的风险。周四，希腊银行业者公布存款外流创一个月来最大规模，暗示储户对于该国的财政前景感到忧虑。

熟知欧洲央行想法的一名人士称，德拉吉将明确表示该行不会取消对希腊短期债券发行的限制。希腊财长称这项限制让该国“窒息”。“是否能从债权人那里获得资金，取决于希腊能否兑现承诺，”这位消息人士称，“欧洲央行不会提供过桥融资。”

齐普拉斯并未回应有关希腊的融资问题，只是在会前表示，“欧盟需要既尊重民主又不违背条约的更多政治动议，这样我们才能度过危机并开始迈向增长。”

一名希腊官员表示，希腊政府有足够的现金，在周五向国际货币基金组织(IMF)偿还3.5亿欧元的最后一笔分期款项。

“未来的道路依然非常艰难，”默克尔周四向德国议会表示。希腊必须明白，国际纾困要求其履行相关义务，即“改革预算并努力争取有朝一日不再需要帮助”。(完)

(编译 李春喜/李爽/许娜；审校 王丽鑫/龚芳/王颖)

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