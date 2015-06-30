希腊外长对中国表示 希腊不会退出欧元区

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京6月30日 - 根据中国外交部网站公告，希腊外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)告诉中国驻希大使，希腊将不会退出欧元区。
“希腊不会离开欧元区，并愿意与中国合作，在所有领域进一步发展双边关系和务实合作，”外交部公告称。
希腊外长是在周一与中国大使会晤时发表上述评论的。(完)
(编译 王颖；审校 艾茂林)
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