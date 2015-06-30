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时事要闻 | 2015年 6月 30日 星期二 16:36 BJT

希腊外长对中国表示 希腊不会退出欧元区

路透北京6月30日 - 根据中国外交部网站公告，希腊外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)告诉中国驻希大使，希腊将不会退出欧元区。

“希腊不会离开欧元区，并愿意与中国合作，在所有领域进一步发展双边关系和务实合作，”外交部公告称。

希腊外长是在周一与中国大使会晤时发表上述评论的。(完)

(编译 王颖；审校 艾茂林)

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