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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 18:00 BJT

中国外交部发言人称不掌握援助希腊的相关情况

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月11日 - 希腊副外长洪蒂斯称，中国主动表示愿向希腊提供经济支持；中国外交部发言人华春莹周三称不掌握相关情况。

洪蒂斯表示：“选举后俄罗斯以及中国表示愿向希腊提供经济支持，涉及帮助和投资的可能性。我们并没有提出这种请求。”

华春莹称不掌握相关情况。

“中方愿与希新政府携手努力，本着相互尊重、互利共赢的原则，继续深化两国各领域交流与合作，推动中希全面战略伙伴关系不断向前发展，”华春莹在例行记者会上说道。(完)

编译：李富强 发稿：程芳
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