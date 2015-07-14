独家：IMF机密报告显示希腊所需债务援助远超欧盟计划的规模

路透7月14日 - 路透看到的一份国际货币基金组织(IMF)机密研究显示，希腊需要的债务援助远远超过欧元区伙伴国先前准备考虑的规模，因过去两周希腊经济和银行业遭受重创。

周一在希腊和欧元区原则上就开始第三轮援助谈判达成一致之后几个小时，这份最新的债务可持续性分析被送往欧元区各成员国政府。

“债务可持续性的急剧恶化暗示，所需的债务援助规模远远大于迄今为止考虑的规模，也远远超过欧洲稳定机制(ESM)提议的规模，”IMF称，它指的ESM援助基金。

IMF报告称，对包括新贷款在内的，希腊欠其他欧洲国家的所有债务，欧洲国家将不得不给出30年宽限期，并将债务期限延长很多，或是对希腊预算进行直接的年度财政转移，或接受对他们对希腊的贷款进行“大幅预先减记”。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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