调查：希腊达成新债务协议并未完全消除脱欧风险

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月14日 - 希腊同意按照债权人的要求实施全面改革以换取纾困金，或许已暂时躲过了被迫离开欧元区的结果；不过这一协议是否对希腊和欧洲有利，甚至希腊脱欧的危险是否已完全消除，分析师的看法并不一致。
在协议达成消息出炉后的24小时内进行一项路透调查显示，近60名受访分析师对协议是否有利于希腊和欧洲感到怀疑。
53名分析师中的35人表示，希腊并没有价值500亿欧元的资产可用于私有化。
500亿欧元约相当于该国经济总量的五分之一。希腊此前曾进行资产出售以筹集250亿欧元，但结果很不理想，仅有少数资产成功售出。
在58名受访分析师中，54人认为希腊需要某种形式的债务减免，才能维持财务状况和经济的可持续性。
“那根本未解决希腊债务高得无以为继的基本面问题。”凯投宏观(Capital Economics)首席欧洲经济分析师Jonathan Loynes谈到希腊的协议时表示。
“因此我认为，不久就会清楚看出，希腊仍需离开欧元区，以进行较大幅的债务减记并改善竞争力。”
Loynes是受访者中，仍预测希腊至少有一半机率退欧的少数九名分析师之一。
分析师间较普遍的共识是认为，“希腊退欧”的可能性已降至30%，大幅低于上周调查的55%--55%为几年来路透调查中该问题的最高机率中值。
此次调查中，占些微多数的分析师认为，让希腊有可能暂时脱离欧元区，会使得欧元区面临严重风险。(完)
(编译 徐文焰/张若琪 审校 戴素萍)
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